Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını İtalya Serie A’ya çevirdi. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, bonservisi Roma’da olan Tammy Abraham ve Inter’de forma giyen Mehdi Taremi’yi listesine dahil etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezonda güçlü bir kadroyla sezona başlamak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi. Siyah-beyazlılar, yıldız bir forveti kadrosuna katmak istiyor. Kara Kartal'da ilk rota İtalya oldu. Fotomaç'ın Çizme basınından derlediği haberde; geride bıraktığımız sezonu Milan'da kiralık tamamlayan ve bonservisi Roma'da olan Tammy Abraham listede ön sıralarda yer alıyor. Beşiktaş'ın Abraham'ı yakından izlediği ve listeye yazdığı vurgulandı.

TAREMI'DE KİRALIK FORMÜLÜ

Siyah-beyazlılar forvet hattında İtalya Serie A'dan Mehdi Taremi'yi de yakından takip ediyor. Yine Çizme basınında çıkan haberlerde; Inter'in Taremi ile yolları ayırabileceği ve İranlı golcünün Beşiktaş'a sıcak baktığı kaydedildi. Kartal'ın 32 yaşındaki Taremi'yi kiralama yoluyla kadrosuna katmak istediği bildirildi. Inter ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek tecrübeli forvetin de bonservisiyle ayrılarak yeni kulübüne gitmeyi tercih ettiği dile getirildi.

GIAN GASPERINI DÜŞÜNMÜYOR

Beşiktaş'ın listesinde yer alan forvetlerden Tammy Abraham, Roma'da kadro planlamasında düşünülmüyor. Roma'da teknik direktör Gian Gasperini'nin İngiliz yıldıza fazla forma şansı vermeyeceği aktarıldı. Öte yandan Abraham'ın düzenli forma şansı bulacağı bir takımda oynamaya sıcak baktığı vurgulandı. Tammy Abraham'da kiralama formülü planlanıyor.