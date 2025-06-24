Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılar, Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile yollarını ayırma kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezon planlamalarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlı kulüp, 32 yaşındaki Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile yollarını ayırma kararı aldı.

Beşiktaş, tecrübeli futbolcudan kendisine takım bulmasını istedi. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Svensson'un, Beşiktaş ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

BU SEZON 46 MAÇA ÇIKTI!

Jonas Svensson bu sezon siyah beyazlılarda toplam 46 karşılaşmada görev aldı. Norveçli isim bu maçlarda 1 gol ve 4 asistle oynadı.