Beşiktaş kura çekimi CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi kurası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekiminde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor. Süper Lig’de sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turuna katılma hakkı kazanan siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri, kura sonucunda netleşecek. Peki UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turuna katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ın Avrupa sahnesindeki ilk rakibi, belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimi, siyah-beyazlıların lig aşamasına ulaşma yolundaki ilk adımını belirleyecek. Peki UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA AVRUPA LİGİ 2. ÖN ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi, 18 Haziran 2025 Salı günü Türkiye saatiyle (TSİ) 14:00'te gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak kura çekimi, Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerini netleştirecek. Siyah-beyazlılar, bu turda üç ön eleme maçını geçerek lig aşamasına katılma mücadelesi verecek. Kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesi (UEFA TV) üzerinden canlı yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ 2. ÖN ELEME TURU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya) eşleşmesinin galibi,

Braga (Portekiz),

Midtjylland (Danimarka),

Legia Varşova (Polonya) - Aktobe (Kazakistan) eşleşmesinin galibi,

Anderlecht (Belçika),

Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs) eşleşmesinin galibi,

Sheriff (Moldova) - Prishtina (Kosova) eşleşmesinin galibi,

Lugano (İsviçre)

Kura çekimi, UEFA'nın yeni formatı çerçevesinde düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde bu sezon klasik grup aşaması yerine 36 takımlı lig usulü uygulanacak. Beşiktaş, 2. ön eleme turunu geçmesi durumunda 3. ön eleme ve play-off turlarını da oynayacak.