Beşiktaş'ın Mitrovic inadı!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, yeni sezonda çok konuşulacak bir golcü transferi yapmak için ilk teklifini yaptı. Siyah beyazlılar, Al Hilal forması giyen Mitrovic'i kadrosuna katmak istiyor. İşte yapılan teklif...

Yeni sezonda şampiyonluk yarışına güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, golcü takviyesi için rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Al-Hilal'de forma giyen dünyaca ünlü golcü Aleksandar Mitrovic, Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasında yer alıyor. Yönetim, Sırp yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Görüşmeler olumlu ilerlerken, Mitrovic'in Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

SPONSOR DESTEĞİ İLE ÇÖZECEK

Bu sezon Al-Hilal formasıyla çıktığı 23 maçta 19 gol, 12 asist katkısı yapan atan Mitrovic, geçtiğimiz yıllarda Premier Lig'de Fulham formasıyla da fırtına gibi esmişti. Beşiktaş'ın transferdeki en büyük rakibi ise Fenerbahçe. Ancak Beşiktaş cephesi, Sırp golcüyü İstanbul'a getirme konusunda kararlı. 30 yaşındaki forvetin Suudi Arabistan'daki yıllık ücreti yüksek olsa da Beşiktaş, bu transferi sponsor desteğiyle bitirmek istiyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın istesinde ilk sırada yer alan Mitrovic, Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. Al Hilal'de 23 maçta 19 gol, 12 asist katkısı yapan Sırp golcü için siyah beyazlılar çalışmaları hızlandırdı.