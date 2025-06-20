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Trabzonspor'da Onuachu gelişmesi! Trabzonspor'da Onuachu gelişmesi! 00:31
Trabzonspor'da Onuachu gelişmesi! Trabzonspor'da Onuachu gelişmesi! 00:12
F.Bahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi F.Bahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi 22:35
Osimhen sessizliğini bozdu! Galatasaray ve transfer... Osimhen sessizliğini bozdu! Galatasaray ve transfer... 22:34
F.Bahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi F.Bahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi 22:28
Osimhen sessizliğini bozdu! Galatasaray ve transfer... Osimhen sessizliğini bozdu! Galatasaray ve transfer... 22:22
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Morata ile yollar ayrılıyor mu? Morata ile yollar ayrılıyor mu? 21:35
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Trabzonspor sağ kanadı yenileyecek Trabzonspor sağ kanadı yenileyecek 20:43
Beşiktaş'ın Mitrovic inadı! Beşiktaş'ın Mitrovic inadı! 20:41
Beşiktaş Silas'ın peşinde! Beşiktaş Silas'ın peşinde! 20:39
Fenerbahçe sağ beki Real Madrid'den alacak! Fenerbahçe sağ beki Real Madrid'den alacak! 20:34
Beşiktaş'ın Mitrovic inadı!
Beşiktaş Silas'ın peşinde!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 20 Haziran 2025
Antrenman sonrası tavuk-pilav yenir mi?