Yeni sezonda şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, transferde gaza bastı. Kara Kartal kanat transferi için Partizan forması giyen genç futbolcu Ibrahim Zubairu'yu listesine aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş, kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlıların radarına son olarak Partizan forması giyen Ibrahim Zubairu girdi. Fotomaç'ın haberine göre, 21 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Zubairu, geçtiğimiz sezon Partizan formasıyla 34 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.