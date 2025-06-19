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F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! 00:43
Beşiktaşlı isim Süper Lig ekibiyle anlaştı! Beşiktaşlı isim Süper Lig ekibiyle anlaştı! 00:43
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Fenerbahçelileri transferde üzen haber! Beşiktaş ve Osayi-Samuel
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