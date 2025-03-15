Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Tümosan Konyaspor’a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta evinde Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup olan siyah beyazlılar, bu kaybı telafi etmek ve yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kartal, beklenmedik mağlubiyetin ardından hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Tümosan Konyaspor - Beşiktaş mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu'nda Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Kara Kartal'ın dört maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeniden çıkış arayan siyah beyazlı ekip, zorlu Konya deplasmanında üç puan hedefiyle sahaya çıktı. Tümosan Konyaspor - Beşiktaş müsabakasının canlı anlatımına ise haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih İbrahimoğlu, Yusuf, Aleksic, Tunahan, Melih Bostan

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başladı.

TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

IMMOBILE 6 MAÇ SONRA GOL ATTI

Beşiktaş'ın en önemli hücum silahlarından biri olan Ciro Immobile, Gaziantep FK maçında attığı penaltı golüyle 6 maçlık gol atamama orucuna son verdi. Son golünü Bodrum FK maçında kaydeden İtalyan yıldız, Tümosan Konyaspor maçında da fileleri havalandırmayı amaçlıyor. Bu sezon 22 lig maçında süre alan 35 yaşındaki futbolcu 11 gol ve 3 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Ligin 27. haftasında Gaziantep FK karşısında ilk lig mağlubiyetini alan Ole Gunnar Solskjaer, Tümosan Konyaspor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Hücum yollarında daha etkili olmaya çalışacak siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında tekrar çıkış arıyor.

9 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 2-1 kaybeden Beşiktaş'ın 9 maçlık kaybetmeme serisi sona erdi. En son mağlubiyetini Adana Demirspor deplasmanında alan siyah-beyazlılar, Ola Gunnar Solskjaer yönetiminde tekrar galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Üst üste aldığı 3 puanlar sayesinde 4. sıraya kadar yükselen Kara Kartal, Galatasaray derbisi öncesi hata yapmak istemiyor.

KONYASPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Konyaspor'da Blaz Kramer ve Umut Nayir sarı kart cezalarından dolayı forma giyemedi.

İKİ TAKIM ARASINDA 58. RANDEVU

Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş 58. kez rakip oldu. Daha önce oynanan maçların 10'unu yeşil-beyazlılar kazanırken, 30 mücadeleyi de siyah-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE MAÇIN HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Candaş Elbil yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Turgut Doman üstlendi.

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