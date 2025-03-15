Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu.
Yeşil beyazlılarda Melih Bostan, 27. dakikada Gabriel Paulista'ya yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.
Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Ali Şansalan, gösterdiği sarı kartı iptal ederek kırmızı kartına başvurdu.
İŞTE O POZİSYON:
TÜMOSAN KONYASPOR 9 KİŞİ KALDI!
Öte yandan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmanın 65. dakikasında 9 kişi kaldı. Yeşil beyazlılarda Alassane Ndao ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR