Trendyol Süper Lig'in 27. haftanın kapanış maçında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Çekişmeli mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, Ndiaye, Maxim, Okereke, Boateng, Kozlowski

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Beşiktaş-Gaziantep FK maçı 10 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da başladı.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'ndaki Beşiktaş-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF GALİBİYET

Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş, güçlü rakibini yenmesi durumunda bu sezon ilk defa 5'te 5 yapacak. Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor galibiyetlerinin ardından bir yenisini daha eklemek isteyen Ole Gunnar Solskjær'in öğrencileri, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Etkili bir performansla puanını 47'e çıkartmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, ilk 4 içerisindeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

IMMOBILE 6 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Beşiktaş'ın hücum yollarında en güvendiği isimlerin başında gelen Ciro Immobile, ligde oynadığı son 6 maçta fileleri havalandıramadı. En son Bodrum FK karşısında golünü atan deneyimli futbolcu, sakatlıklar sonrası bir türlü istenilen performansı gösteremiyor. Ligde 21 maçta süre alan 35 yaşındaki Immobile, bu maçlarda 10 gol atma başarısı gösterdi. 3 golde de asisti yapan isim olan İtalyan yıldızın Gaziantep FK maçında nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

OLE GUNNAR SOLSKJAER LİGDE KAYBETMİYOR

Serdal Adalı'nın göreve gelmesinin ardından teknik direktör olarak Beşiktaş'ın başına getirilen Ole Gunnar Solskjaer, kısa sürede gösterdiği performansla taraftardan tam not aldı. Ligde oynanılan son 4 maçın tamamını kazanan siyah-beyazlılarda, dokunuşlarıyla dikkat çeken Norveçli çalıştırıcı, ligde henüz mağlubiyet almadı. Beşiktaş ile 5 lig maçına çıkan Ole Gunnar Solskjaer, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak takımının ilk 4'e yükselmesinde önemli bir rol oynadı.

RAFA SILVA'DAN ETKİLİ PERFORMANS

Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından performansında dikkat çeken bir artış göstere Rafa Silva, ligde oynadığı son 4 maçta 3 gol ve 2 asist yaptı. Siyah-beyazlı formayla 23 lig maçına çıkan yıldız futbolcu, 7 defa fileleri havalandırırken, 3 kez de gol pası verdi. Hücum yollarında önemli bir rol üstlenen 31 yaşındaki Portekizli futbolcu, şimdiden taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı.

BEŞİKTAŞ İLE GAZİANTEP FK ARASINDA 17. RANDEVU

Beşiktaş ile Gaziantep FK 17. kez rakip oldu. Daha önce oynanan karşılaşmalardan 9'unu siyah-beyazlılar kazanırken, 4 mücadeleyi de kırmızı-siyahlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE MAÇIN HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Gaziantep FK maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bahtiyar Birinci yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün üstlendi.

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