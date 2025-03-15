Yeni sezonda takımı gençleştirme kararı alan Beşiktaş'ın, 3 oyuncuyla temasa geçtiği öğrenildi. Siyah beyazlılar; sol kanat Bischoff, ön libero Cherny ve sol bek Ouattara’nın transferi için çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Bu sezon tek kulvarda yarışan Beşiktaş transfer çalışmalarında genç yeteneklere yöneldi. Ara transferde Güney Amerika kıtasından 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile Kolombiyalı 20 yaşındaki orta saha Elan Ricardo'yu kadrosuna katan Kara Kartal, Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer birlikteliğinde gelecek yılların kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Alman Scout Şefi Eduard Graf listeyi yönetime verdi. Yeni sezonda nokta atışı transferlerle şampiyonluk yarışında iddialı bir takım kurmak isteyen yönetim transferde ince eleyip sık dokuyor.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda Brondby'den 19 yaşındaki Danimarkalı sol kanat Clement Bischoff, Havelse'den 21 yaşındaki Alman ön libero Vladislav Cherny ve Monaco'dan 20 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara için girişimlere başlandı.

Alt yaş gruplarında da Milli formayı terleten üç oyuncunun ortak özellikleri teknik becerileri ve aynı zamanda oyun zekalarıyla da dikkat çekmesi.