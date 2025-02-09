Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma terleten Amir Hadziahmetovic ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Çaykur Rizespor forması giyen Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri döndü.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici transfer sözleşmesinin feshi hususunda Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varmıştır. Çaykur Rizespor'a gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama ise şu şekilde:

TEŞEKKÜRLER AMIR HADZIAHMETOVIC

Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici sözleşmesi, Beşiktaş kulübünün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda, karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir.

Hadziahmetovic'e, sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.