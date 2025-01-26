Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Taktik olarak çok az şeyi değiştirdik. Rakibimizin hocası Emre Belözoğlu'nun iç sahadaki ilk maçı olacak. Bizim Bilbao'ya yaptığımız gibi, onlar da taraftarlarıyla güçlerini birleştirecekler. Bugün Antalyaspor'a göre bir planımız var. Zor bir maç olacak ama en iyi şekilde hazırlandık."

"Semih üst düzey bir santrfor. Bu anlamda onu seçtik. Ciro, Noel'den önce sakatlık yaşadı, dikkatli olmalıyız. Alex üst düzey ve çok iyi bir oyuncu. Bugün ona fırsatı değerlendirirse başarılı olması için yardımcı olmak istiyorum."