Sivas'ın buzlu zemininde topu ayağında tuttu, garanti paslaşmalarla oyunu kontrol etti, az risk aldı ve net bir galibiyet aldı Beşiktaş... Bu hava ve saha şartlarında iyi futbol beklemek aşırı iyimserlik olur malum, iyi mücadele edip kazanmak gerekirdi. Kartal da onu yaptı... Sivasspor'un bir-iki pozisyonu olmadı değil ama hem savunma, hem de Mert gereğini rahatlıkla yaptılar.