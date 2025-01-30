UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Twente deplasmanında 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. İşte Solskjaer'in açıklamaları...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, Twente deplasmanında 1-0'lık skorla mağlup oldu ve Avrupa macerasına son verdi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. İşte Solskjaer'in sözleri...

"KAZANMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ"

"Kazanmayı öğrenmek zorundayız. Hücumda fırsatlar yaratmak zorundayız. Bunun için buradayım. İstikrarı sağlamamız lazım. Oyuncuları da anlıyorum, çok fazla hoca değişti. Bu oyuncu grubuna uyan sistemi gerçekleştirmek zorundayız."

RAFA SILVA'NIN SAKATLIĞI

"Rafa'nın kalçasında ağrıları vardı ama kendisi oynamak istedi. Maçın ilerleyen bölümlerinde oyunu kontrol etmekte zorlandığımız için bu değişikliği yapmak zorunda kaldık."

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

"Bugün kötüydük. Topa biraz sahip olsak da ağır oynadık. Rakibi açamadık bir türlü. Özellikle kendi sahamızda kaptırdığımız toplarla kontrataklar yedik. Bu şekilde de gol yedik. Hayal kırıklığı yaşıyorum."