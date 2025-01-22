Ole Gunnar Solskjaer: Bir yıldızın parlaması için...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftada sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti. Solskjaer'li siyah-beyazlılar rakibini 4-1 mağlup etti. Norveçli çalıştırıcı maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftada sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Solskjaer'li siyah-beyazlılar rakibini 4-1 mağlup etti. Norveçli çalıştırıcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ole Gunnar Solskjer'in açıklamaları şu şekilde:

"Bugün inanılmaz bir atmosferde oynadık. Oyuncularımızın da hoşuna gitti. 2-3 gündür oyuncularla birlikteyim. Onlara savaşan bir takım görmek istediğimi söyledim. Savaşırsak nasıl şanslar yakalayabileceğimizi ve takım oyununun önemini anlattım."

"3 puan çok önemliydi. Hollanda'daki maçla biz Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz."

"Bir yıldızın parlaması için tüm takımın çalışması gerekiyor."

"Herkesin birbirine ihtiyacı var. Kolektif oyunun önemini anlattım. Tüm oyuncuları savaşması gerekiyor. Bugün bunu gösterdik. Taraftara da bunu gösterdiler. Önemli olan böyle devam edebilmek."

"Skora, şaşırmadım. Kalitemiz var. Öz güven aşılamamız gerektiğini söyledim. Beşiktaş bu sene büyük maçlarda iyi skorlar alabilen bir takım. Bu sonuç benim için sürpriz olmadı."

"Süper Lig'i daha iyi tanımak için sabırsızlanıyorum."

"Yapacak işlerimiz var. Adım adım ilerleyeceğiz."

"Jonas Svensson için özel bir parantez açmak istiyorum. Bugün dünyanın en iyi kanat oyuncularından gösterilen Nico Williams'ı durdurdu."

"Oyuncularıma şunu söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim: Siz çabalayın, savaşın, taraftar sizi savaştığınız zaman sevecek. Hata yaparsanız sorumlusu benim, beni suçlasınlar, sorumluluk bende.