Spor yazarları Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını yorumladı!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar maçtan 4-1'lik skorla galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Beşiktaş - Athletic Bilbao mücadelesini flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bolu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Beşiktaş, Bilbao karşısında Avrupa için "ya tamam ya devam" maçına yeni hocasıyla çıktı. Avrupa arenasında play-off'a kalmak önemli. Uzun bir aradan sonra ideale yakın 11 ile sahada olacak siyah-beyazlılar. İlk 15 dakikada Beşiktaş, rakip yarı sahada yaptığı hazırlık paslarıyla savunmada boşluk arıyor. Muçi taşıdı, Rafa harika bıraktı, Rashica ise temiz bir ayak içiyle açılışı yaptı. Bu gole çok ihtiyacımız vardı. İlk yarı boyunca Beşiktaş sezonun en iyi futbolunu oynarken, Avrupa'nın en formda takımlarından biri olan Athletic Club, tek tehlikeli atağında golü buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Beşiktaş, ikinci yarıya rakibi kendi sahasında karşılayarak başladı. Yakaladığı kontratakta Rafa, karşı karşıya pozisyonu kaçırdı. Ah Rafa ah, bu golü atman lazım! Hep hayret içindeyim, hep çizgiden çıkan toplar bize mi rastlayacak! Aferin Rashica! Rafa Silva'nın topu kaybettikten sonraki mücadelesine bayılıyorum. Transfer dönemi açılınca "kanat, kanat" diye haykırıp duruyorduk. Rafa ve Rashica, sahanın en iyisiydi! Galiba bu konuyu bir daha düşünmek lazım. Rafa ve Rashica iş birliği bugün gözlerimizin pasını sildi! Harika bir kontratakta Rashica, Rafa'nın önüne iyi bıraktı, Rafa bu sefer affetmedi. Mario skoru belirledi, Beşiktaş'ım 4 dörtlük! İlk maçına zorlu Athletic Club galibiyetiyle başlayan Solskjaer'i tebrik ediyorum. Şimdi bu takım, böyle oynarsa Twente'yi yener. Bence Beşiktaş, kara bulutları dağıttı. Yeni başkan ve yönetimi tebrik ediyorum. Son olarak, yine bir Sinan Vardar sözü söylemek istiyorum: Sezon sonuna kadar dolduruşa gelmeyin, lüzumsuz transfer yapmayın, Beşiktaş'ın ekonomisini zora sokmayın!
MUSTAFA ÇULCU – HAKEME RAĞMEN KAZANDIK
Beşiktaş, yeni hocasının yönetiminde tüm oyuncular bir başka futbol aklı ve tempo ile sahada farkındalık yarattı. Tarihi bir galibiyet alarak 'Avrupa Ligi'ndeyim' dedi. Hakem Julian Weinberger kendi liginde 4.81 Avrupa liglerinde ise 5.5 sarı kart ortalaması ve yönettiği Anderlect-Ferencvaros maçında 9 sarı, 1 kırmızı, Ukrayna-Gürcistan maçında 8 sarı ve Topola-L.Varşova maçında 7 sarı kart ile yüksek kart ortalaması ile oyun kontrolü sağlamaya çalışan orta düzey bir hakem.
Beşiktaş'ın yediği golde yerden yükselen topa Gedson vuruyor Prados onun ayağına vuruyor devamında seken top Gomez'e geliyor. Öncesinde Gedson'un ayağına bir faul var fakat VAR inceledi golü verdiler! 54. dakikada Al-Musrati, Guruzeta'ya hiçbir teması yokken faul veren Weinberger ve VAR'daki vatandaşı Stefan Ebner'e sormak lazım hangisi faul? Topsuz alanda De Marcos süsledi hakeme yedirdi ve İmmobile sarı gördü.
Hakemin Jauregizar, Nunez ve Paredes'e sözlü ikazla geçiştirdiği ama göstermediği sarı kartlar vardı. Avrupalı hakemler UEFA'nın kesin disiplin talimatını kulübelere karşı sıfır toleransla uyguluyorlar. 88. dakikada Serrano'nun Semih'e yaptığı faul, net penaltıydı hakem yakın olmasına rağmen çözemedi. VAR devreye girdi, OFR'de 35 saniye seyretti, 'muhtemelen bunu nasıl çözemedim' diye kendine gülerek tebessümle döndü doğru bir kararla penaltıyı verdi.
TURGAY DEMİR – AKLIN YOLU
Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendiğinde Beşiktaş'ı yere-göğe sığdıramayanlar ligde yaşananlardan sonra da kadronun tamamen değişmesi gerektiğine kadar dengesiz yorumlar yapmaktan geri durmamışlardı. Bu satırların yazarı ise sezon başından beri Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu ama kötü bir hocası (Van Bronckhorst) olduğu gerçeğinin altını ısrarla çizmiş ve sadece daha net bir golcü gerektiğini belirtmişti.
Sanırım Avrupa Ligi'nin iddialı takımı, namağlup ikinci durumdaki Bilbao karşısındaki oyun sonrasında bir çok kişi bizimle aynı noktaya gelecektir… Buyursunlar efendim!.. Rashica, Muçi, Musrati, başta bugüne kadar motive olamayan ve kötü oynayan oyuncular ise ilk kez Samsun maçında kendilerine gelmişlerdi Bilbao maçında da uyanış sürdü. Ole Gunnar Solskjaer'in elinde sihirli değnek falan yok!... Serdal Adalı'nın da öyle… Başkan ve teknik adam sihirbazlık falan yapmadılar yani sadece ödenmeyen paralar ödendi ve belirsizlikler ortadan kalktı.
Rashica'nın boş koşularını, attığı gollerdeki takipçiliğini gördünüz mü!? Rafa'nın gayreti!.. Muçi'nin yerinde duramaz hali… Al Musrati'nin milimetrik pasları… Risk almadan işini yapan Masuaku v.s Herkes kendine geldi vesselam... Mert Günok, Swensson ve Gedson zaten hep iyiydiler yine öyleler. Sezon başından beri Semih kanat oynamaz, İmmobile'ye alternatif olur başka türlüsü şapkadan tavşan çıkarmaktır dedik. Ole Gunnar ilk maçında aklın yolunu tercih etti, herkesi yerli yerinde oynattı, değişiklikleri de aynı mantıkla yaptı, göle maya çalmadı. Harika bir mücadele, çok iyi bir oyun, mükemmel goller ve Beşiktaş İspanyol Boğası'nı yerle bir etti…