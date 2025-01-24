Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, kanat transferi yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı ekip, devre arası için Sporting'de forma giyen o yıldızın peşine düştü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Teknik direktör sorununu çözen Beşiktaş, transfere yoğunlaştı... Öncelikli hedef; kanat transferi... Birçok isimle görüşen siyah-beyazlıların, son olarak Sporting Lizbon'un tecrübeli ismi Marcus Edward'ı gündemine aldığı ve oyuncu için Portekiz ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Haberde; Edwars'ın Sproting tarafından kadroda düşünülmediği ve Portekiz temsilcisinin oyuncuyu satmak istediği vurgulandı. Haberin detayında ise; İtalya'dan bir kulübün de Edward'la ilgilendiği ancak tek resmi teklifin Beşiktaş'tan geldiği bilgisi paylaşıldı. Piyasa değeri; 15 milyon euro olan Edward, ligdeki en son maçını 30 Kasım'daki Santa Clara mücadelesinde oynadı.

346 DAKİKA OYNADI

Bu sezon Sporting Lizbon formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Edwars, 346 dakika sahada kaldı ve 3 gol kaydetti. Tottenham altyapısında yetişen İngiliz oyuncu, teknik heyetle ters düştüğü için satış listesinde.