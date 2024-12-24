Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, A Spor'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Adalı, Sergen Yalçın ile ilgilide flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'nın tüm açıklamaları...

"ALMAN BİR İSİMLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"Yönetimde futbolu özellikle bu arkadaşım yönetecek diye bir ayrım yapmadım. Bu sorunları yeniden yaşamayalım diye yetki konusunu kesin çizgilerle ayırdık. Özellikle kadro mühendisliği ve scouting ekibini programlarla idare edecek bir yabancı bir arkadaşla görüştük, görüşüyoruz, Alman. Hiçbir zaman sahaya inme şansı olmayan, teknik direktör değil arkadaşımız. Daha önce büyük bir kulübün scout ekibinin başındaydı. Kadro mühendisliği konusunda tecrübeli bir arkadaş. İlk başlangıcı onunla yapacağız. Önümüzde yarım sezonluk bir devre var. Hoca belirlenmesi, devrede bütçeye zarar vermeden 2-3 transferi bir an önce yapmamız lazım. İkinci yarıda hem moralimiz düzelsin hem de yukarıya doğru gitmek istiyoruz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Elimizdeki kadroyu gösterecek bir şansımız da olmayacak yoksa."

"İDDİALI BİR TAKIM YARATMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Önümüzde geçen sezondan gelen ödemeler var. Onları yaparken önümüzdeki senenin kadro planlamasını yapacağız. Kadroyu biraz daha gençleştirerek, daha Beşiktaş'ın ruhuna yakışan bir kadro oluşturacağız. İddialı bir takım yaratmaya çalışacağız."

"SERGEN YALÇIN İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM AMA..."

"Sergen Yalçın ile çalışmak istiyorum ama çizdiğimiz çerçevede uyduğu takdirde çalışmak istiyorum. Telefonda konuşuyoruz. Seçimden belki ertesi gün oturacağız. Planı anlatacağım. B planımız tabii ki var. Hem yerli var hem de yabancı var. Geçtiğimiz günlerde yabancı alternatifimiz vardı. Onunla görüştük. Sezon sonuna kadar programı var. Teşekkür ettim ben. Beşiktaş'ın hiçbir zaman bekleme durumu olmaz."

"YANLIŞIN NEREDE OLDUĞU BELLİ"

Bir kulüpte iki başkan olmaz, bir seneyi öyle geçirdik. İki tane sportif direktör olmaz. Altı tane scouting ekibi olmaz. Camia olarak yaşadıklarımızın tek sebebi, çok bölünmüşlük. Bir yönetimde 5 kişinin ayrı scout ekibinin olması normal mi, gördünüz mü hiç? Planlamasız gidişatın sonucu mali açıdan çok ciddi. 3 kez aday oldum, Beşiktaş'ın mali durumunu hiç bu kadar kötü görmedim. Bu kadar kötü para harcama görmedim. Transfere başladınız, çok güzel transferler başladı. Geçen sene camia mutlu oldu ama devamını getirmedikten sonra... Hala sağ bek, sağ açık, sol açık... Bana göre bir santrfor gerekiyor. Kendi ekibime hazırlattığım bir rapor var. Yanlışın nerede olduğu belli.

HÜSEYİN YÜCEL'İN MASUAKU AÇIKLAMASI HAKKINDA

"Adana Demirspor maçından sonra bir açıklama yaptı. "Takım ruhunu kaybetmiş, gereğini yapacağım" diye. Çıkıp özür dilesem mi diye düşündüm, transferleri ben mi yaptım? Futbolcuları, taraftar önüne atmak kadar amatörce bir şey yok. Ben bir daha çalışmam diye düşünebilir ama ben öyle düşünmüyorum. Sezonu bu oyuncularla bitireceğiz."

"İNANILMAZ VAATLER VERDİLER"

"Geçen sene inanılmaz vaatler verdiler. Hüseyin Bey'e de söyledim. Devre arasında Muçi ve Musrati'yi almasalar ne olurdu? 22 milyon euro bonservis, 15 milyon euro da maaşları, toplam 37 milyon euro! Gidip Talisca'yı alıp gelselerdi de o maliyete taraftarın yüzü gülseydi. Bize de tecrübe oldu yaşananlar. Yapılan hataları yapmamak için belli bir plan halinde gitmemiz lazım."

"1.5 SENEYE İHTİYACIMIZ VAR"

"Adaylığımı açıkladığımda da söyledim. Bizim 1.5 seneye ihtiyacımız var. Önce mali durumu yoluna koymamız lazım. Geçen seçimden bu yana projelerimiz var, onları yapmamız şart. Bugün açıklanan rakamlarla biz 5 kere şampiyon olsak, sportif gelirlerle o borçların ödenme durumu yok."

"TALISCA ALINSA MUTLU OLACAK TARAFTARIMIZ OLURDU"

"Hayırlı olsun. Geçtiğimiz dönemde 22 milyon, 15 milyon euro da öyle, toplam 30-35 milyon euro maliyet var. Yapsalar mutlu olacak taraftarımız olurdu. Şu anda hepsinin yüzü düşük. En son maçtan çıktım, bu insanları nasıl mutlu edeceğiz? Torunum var, oğlum maçı seyrettirmemiş. O transferleri yapacağız. Her yerde söylüyorum. Bu konuda mütevazi olmayacağım. Hiç kimsenin aklına gelmeyen oyuncuları gider, alır ve gelirim. Ben bugüne kadar yapabileceklerimi söyledim. Hiçbir zaman hayal de göstermedim. Beşiktaş'ın şu anda bunu yapma lüksü yok. Ben doğruları söyleyeceğim. Takdir genel kurulun."

TFF VE YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

"Başkan seçilirseniz TFF ile görüşmeleri nasıl yapmak istiyorsunuz? Beşiktaş'ın hakkının iyi korunduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt olarak:

Düşünmüyorum. Sezon başında başlayan Beşiktaş'la ilgili sıkıntılar, hakem hatalarının başladığı zamanlarda mevcut yönetim derdini gidip federasyonla paylaşmak yerine, maçlardan sonra sadece seyircinin gazını almak için açıklamalarla yüzeysel mücadele şekli seçtiler. Onlara önyargı ile gitme durumum yok. Tabii ki sıkıntıları gittiğimde anlatacağım. Çoğu bilir beni. Biz eskiden maçtan sonra çok hakemlerle ilgili açıklamalardan kaçınırdık sonrasında biz yerimizi alırdık federasyonda. Bunun çözülmesi lazım. Sadece bizim sorunumuz değil, diğer takımların da sorunu. Gideceğim tabii ki. İlk ziyaretlerimden biri olacak. Yabancı hakem konusunda, bazı zamanlarda ben kendim Serdal Adalı olarak, "Daha mı iyi olacak?" düşündüğüm zamanlar oldu. Ama 85 milyonluk nüfusa sahip ülkeden yönetecek birini bulamıyorsak bizim ayıbımız olur diye düşünüyorum. Bugünkü görüntüde yerli hakemlerle işi götürmek doğru değil gibi. Olabilir yabancı hakem. VAR'da denendi. Beşiktaş'ın hakkını yedirecek bir karakterim yok. Oralarda daha aktif olmamız gerekiyor.

"TÜM ESKİ BAŞKANLARI MAÇA DAVET ETME PLANIMIZ VAR"

"Tüm eski başkanları maça davet etme planımız var. Sadece başkanları değil, tüm camianın ileri gelenlerini. Bu parçalanmış görüntüyü nasıl ortadan kaldıracağız, bunun çözümünü bulmamız lazım bir an önce. Bizden kaynaklanan bu bölünmüşlük, maalesef dışarıdan gelen, bizimle uğraşan, bize direkt saldırılarda bizim savunmamızı zayıflatıyor."

"2027'YE KADAR BEŞİKTAŞ'IN İŞİ ZOR"

2027'ye kadar Beşiktaş'ın işi zor. Verdikleri kontratların çoğu 2027'de bitiyor. Elimizdeki futbolcular da sıradan futbolcular değil, teklif gelebilecek oyuncular. Maliyete bakınca, geçen seneye göre maaşlarda arada 35 milyon euro var. 7-10 milyon euro arası bir ödeme var her ay.

"AHMET NUR ÇEBİ BİZE OY VERECEKTİR"

Ahmet Nur Çebi'nin "Kime oy vereceğim? Fikret Orman, Hasan Arat ve benim dönemim araştırılsın, incelensin. Bunu kim yapacaksa oyumu ona vereceğim." sözleriyle ilgili Serdal Adalı: "Bize oy verecek demektir. Beşiktaş'ta hatırladığım 50 sene... Beşiktaş'ın tarihinde, telaffuz etmekte bile... Bazı kelimelerin Beşiktaş'ın yanında anılması kadar geçirdiğimiz kötü bir dönem olmadı. Parayı kaybedebiliriz. Yanlış transfer de yapabiliriz. Hemen çağıracağım, ne teslim alıyorum, neler yapılmış, birilerini suçlamak için yapmayacağım bunu. Bunu hep yaptım ben. Bu geçtiğimiz bir senede, geçtiğimiz aralıktan itibaren harcanan paralar, yapılan transferler, ışıklandırma. Bunların hepsini çok iyi araştıracağım. Başka türlü bu iş düzelmez. Bir kuruş suistimal göreyim, her şeyi kullanacağım. Transferde bir yanlış varsa, bu sene çıkar, gelecek sene çıkar, iki sene sonra çıkar, illa ortaya çıkar. İyi araştırıldığında çıkmıyor diye düşünmeyin. Yurt dışında gerekirse dava açarsak, bu transferde ödenen, arada ödenen menajer paralarını çok net öğrenme şansımız var. Camiaya da söylüyorum, bu rakamlarda futbolcuların suçu yok. 12 milyon euro'ya kulüpler arasında anlaşmış, futbolcunun ne suçu var bunda, futbolcuya yüklenmenin ne anlamı var?"