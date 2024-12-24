Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'dan transfer sözleri! "Pazartesiden itibaren..."

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor. Adalı, seçilmesi halinde yapacağı transferler hakkında bilgiler verdi.

İŞTE ADALI'NIN SÖZLERİ...

"PAZARTESİDEN İTİBAREN TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE BAŞLAYACAĞIZ"

"Pazartesi gününden itibaren transfer görüşmesine başlayacağız. Transfer başlayana kadar sonuçlandırmayı düşünüyoruz. Çok da aceleye getirmek istemiyoruz. Şu anda sorunlarımız var. Beşiktaş'ın yeni bir problemle yorulmasına gerek yok. Avrupa'daki Türk çocuklarına bakacağız."