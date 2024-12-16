Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ:
Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Arda, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi, Ali Yavuz, Alimbetov.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Tayyip Talha, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Rafa Silva, Alex, Can, Semih
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da başladı.
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ HATA YAPMAK İSTEMİYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'e odaklanan Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmında mutlak 3 puanı hedefliyor. Ligin son sırasına demir atan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, 15 hafta sonunda 25 olan puanını 28'e çıkartmayı amaçlıyor. Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5. sırada bulunan Beşiktaş, üst sıralara tırmanarak Avrupa hedefini sürdürmek istiyor.