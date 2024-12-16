Adana Demirspor - Beşiktaş CANLI İZLE (Adana Demirspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2024- 19:20