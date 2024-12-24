Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, A Spor'da gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Adalı, siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca ile ilgilide flaş bir açıklamada bulundu.

İşte o sözler...

"TALISCA ALINSA MUTLU OLACAK TARAFTARIMIZ OLURDU"

"Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Geçtiğimiz dönemde 22 milyon, 15 milyon euro da öyle, toplam 30-35 milyon euro maliyet var. Yapsalar mutlu olacak taraftarımız olurdu. Şu anda hepsinin yüzü düşük. En son maçtan çıktım, bu insanları nasıl mutlu edeceğiz? Torunum var, oğlum maçı seyrettirmemiş. O transferleri yapacağız. Her yerde söylüyorum. Bu konuda mütevazi olmayacağım. Hiç kimsenin aklına gelmeyen oyuncuları gider, alır ve gelirim. Ben bugüne kadar yapabileceklerimi söyledim. Hiçbir zaman hayal de göstermedim. Beşiktaş'ın şu anda bunu yapma lüksü yok. Ben doğruları söyleyeceğim. Takdir genel kurulun.