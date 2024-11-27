Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez'in istifa kararı bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında kabul edilmedi.
Asbaşkan Mete Vardar, başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerinin Göçmez ile yaptığı görüşmenin ardından siyah-beyazlı yöneticinin ikna edildiğini ve istifa kararından vazgeçtiğini söyledi.
Kulübümüzden Açıklama Asbaşkanımız Onur Göçmez'in Yönetim Kurulumuza sunduğu istifa, Başkanımız Hasan Arat ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla kabul edilmemiştir. Onur Göçmez, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu'ndaki görevine devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.… pic.twitter.com/64xUEtW7pc— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2024