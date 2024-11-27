Beşiktaş'tan istifalar sonrası hamle geldi!

Beşiktaş Yönetim Kurulu, art arda gelen istifaların ardından bugün Tüpraş Stadyumu'nda bir toplantı gerçekleştirme kararı aldı. Toplantının 13.00'te başlaması bekleniyor.

NELER OLMUŞTU?

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.

YAPRAK DÖKÜMÜ BİTMİYOR!

Beşiktaş'ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını yönetime sundu. Ayrıca Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yolların ayrıldığını açıklandı.