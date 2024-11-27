Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İstifasını yönetime sundu
Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda Asbaşkan Onur Göçmez istifasını yönetime sundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2024- 09:56 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024- 10:09
Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.
Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için dün gece teşekkür edilirken,
Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi.
DİĞER HABERLER