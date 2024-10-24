Lyon - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Olimpik Lyon ile karşılaşıyor. İlk 2 haftada galibiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, İstanbul'a 3 puanla dönmek istiyor. Alman hakem Harm Osmers'in yönettiği maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Rafa, Joao Mario, Muci, Immobile.

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lyon - Beşiktaş maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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AVRUPA KUPALARINDA 247. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi'nde lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakasında ise evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Beşiktaş, Lyon karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 247. maçına çıktı. Kartal, geride kalan 246 mücadelede 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 105 mağlubiyet yaşadı. Rakip ağları 329 kez sarsan siyah-beyazlılar, filelerinde 376 gole engel olamadı.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 125 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Kartal, söz konusu müsabakalarda 198 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında 166 gole engel olamadı.

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SON 8 MÜSABAKADA TEK GALİBİYET

Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nin ön elemeler sonrası aşamalarında çıktığı son 8 maçta tek galibiyet aldı. 2019-2020 sezonunda K Grubu'nda sırasıyla konuk olduğu Slovan Bratislava'ya 4-2, Braga'ya 3-1, Wolves'e de 4-0 kaybetti. Beşiktaş, evinde ise Wolves'e 1-0, Braga'ya 2-1 mağlup olurken, tek galibiyetini 2-1'lik skorla Bratislava'ya karşı elde etti. Beşiktaş, bu sezon da Avrupa Ligi'nde yeni formatın ilk haftasında Hollanda'da Ajax'a 4-0, ikinci haftada evinde Frankfurt'a 3-1 yenildi.

FRANSIZ EKİPLERLE 11. KARŞILAŞMA

Siyah-beyazlı ekip, Fransız ekipleriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, daha önce Marsilya, Paris Saint-Germain, Auxerre ve Lyon ile rakip oldu. Geride kalan 8 maçta Kartal, 2 galibiyet, 2, beraberlik, 4 de yenilgi aldı. 1994-1995 sezonunda Auxerre ile Kupa Galipler Kupası son 16 turunda oynayan Beşiktaş, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 2-0 yenildi. 1997-1998 sezonunda Paris Saint-Germain ile grup aşamasında mücadele eden siyah-beyazlı takım, evinde 3-1 galip gelirken, Fransa'da ise 2-1 mağlup oldu. 2007-2008'de yine Şampiyonlar Ligi gruplarında bu kez Marsilya ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, dış sahada 2-0 kaybettiği rakibini İnönü'de 2-1'le geçmeyi başardı. 2016-2017 sezonunda Kartal, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile eşleşti. Deplasmanda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, evinde aynı skorla galip gelince mücadele uzatmalara ve ardından da penaltılara gitti. Beşiktaş, penaltılar sonucu rakibine elendi.

Kara Kartal, 2017-2018'de ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Monaco ile mücadele etti. Konuk olduğu rakibini 2-1 yenmeyi başaran İstanbul ekibi sahasından ise 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

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BRONCKHORST LYON'A YABANCI DEĞİL

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'ı çalıştırdığı dönemde 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Lyon ile mücadele etmişti. van Bronckhorst'un takımı, Fransa'da oynanan karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

TÜRKLER KARŞISINDA 13. MÜCADELE

Lyon ise Beşiktaş müsabakasıyla birlikte Türk takımlarıyla 13. kez mücadele etti. Türk takımlarına karşı ilk Avrupa maçına o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda 1991-1992 sezonunda Trabzonspor'la çıkan Olympique Lyon, 4-3 ve 4-1'lik skorlarla müsabakalardan mağlup ayrıldı. Fransız temsilcisi, 1997-1998 sezonunda ise Intertoto Kupası'nda İstanbulspor'la mücadele etti. Lyon, dış sahada 2-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibini sahasında 2-0'la geçti. 2001-2002'de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Fenerbahçe'yi 1-0 ve 3-1'lik skorlarla yenen Lyon, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda bir kez daha bir Türk takımıyla eşleşti. Olympique Lyon, Denizlispor'a konuk olduğu karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı, evinde ise 1-0 kaybetti. 2004-2005'te Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında bir kez daha Fenerbahçe'yle rakip olan Lyon, 3-1 ve 4-2'yle yine kazanan taraf oldu. 2016-2017 sezonunda ise Lyon, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş ile eşleşti. Fransa'da 2-1 galip gelen Lyon, deplasmanda aynı skorla mağlup olunca mücadele önce uzatmalara ve ardından da penaltılara gitti. Olympique Lyon, penaltılar sonucu tur atlayan taraf oldu.

👉LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE👈