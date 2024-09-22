Beşiktaş'tan UEFA'ya stat tepkisi!

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak Beşiktaş, maç öncesi UEFA'nın siyah-beyazlıların stadyumunun adını "Şenol Güneş Spor Kompleksi" olarak açıklamasının ardından ismin düzeltilmesi için UEFA'ya talepte bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü, Eintracht Frankfurt'la oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta müsabakasının stat isminin "Şenol Güneş Spor Kompleksi" olarak duyurulmasının ardından, UEFA'dan ismin düzeltilmesini talep etti.

UEFA'nın resmi internet sitesinde, Beşiktaş-Eintracht Frankfurt müsabakasının stat bilgisi olarak "Şenol Güneş Spor Kompleksi" yer alırken, görselde ise Beşiktaş Stadı kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulübün İngilizce yayın yapan sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gerekli düzeltmenin yapılması talep edilerek şu ifadelere yer verildi:

"2026 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacağını daha önce açıkladığınız Beşiktaş Stadyumu ya da Süper Lig maçlarının yapıldığı Tüpraş Stadyumu, UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarımızı oynadığımız yerdir. İsmin acilen düzeltilmesini rica ederiz."