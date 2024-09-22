Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin Kosovalı oyuncusu Milot Rashica önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE RASHICA'NIN SÖZLERİ:

"3 puan için, galibiyet için çok mutluyum. Geçen hafta kaybettiğimiz puanlardan sonra galibiyetle devam etmek önemliydi. Gol atan oyuncu mutludur ama daha çok galibiyet için mutluyum. 2-3'ü bulup maçı erkenden bitirip daha rahat kazanmaktı hedefimiz. Maçın gidişatını kendimiz zorlaştırdık. Bunu geliştirmemiz lazım."

"Geçen haftaki maçı da kazanmalıydık. Şampiyonluk yolunda küçük bir engeldi. Bugün telafi etmeliydik ve ettik. Bugün takım olarak çok savaştık. Taraftarlarımızın desteğiyle zor da olsa 3 puanı aldık, bu şekilde devam etmeliyiz."