Beşiktaş, Avrupa Ligi playoff rövanş maçında bu akşam sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Romanya'dan Radu Petrescu yönetecek. Mücadele EXXEN'de yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta İsviçre'de oynanan ilk maçta 3-1 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayan siyah beyazlılar, 8 dakikada yediği 2 golle skorun 3-3'e gelmesine engel olamamıştı. Fotomaç'ta yer alan habere göre hücumda çok iyi organize olmasına rağmen, defansta yapılan hatalarla dikkat çeken Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst İstanbul'a döndükten sonra savunma ile özel olarak ilgilendi ve hazırlıklarını tamamladı.

RAFA SILVA YENIDEN 10 NUMARADA

İlk maçta yapılan hataların telafisi olabileceğini ancak rövanş maçında telafi şanslarının olmadığını söyleyen van Bronckhorst, savunmacılardan daha dikkatli olmalarını istedi. Savunma hattını aynı oyunculardan kuracak olan Bronckhorst, geri dörtlüyü Svensson, Paulista, Emirhan ve Masuaku'dan oluşturacak. Orta saha kurgusunda değişikliğe gitmesi beklenen Hollandalı teknik adamın, Al Musrati'nin yanında tekrar Gedson'a görev vermesi ve Rafa Silva'yı yeniden 10 numaraya çekme ihtimali oldukça kuvvetli. Orta sahada bu değişiklikleri yaparsa sol kanata da yeniden Semih Kılıçsoy'u koyacak.

BEŞİKTAŞ'IN TUR REÇETESİ

İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını Konferans Ligi'nde sürdürecek. Beşiktaş, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Kartal'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.

AVRUPA'DA 244. MAÇ

Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak Beşiktaş, Avrupa'da 244. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 243 müsabakada 91 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı. Bu periyotta 323 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 368 gol gördü.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşıktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986- 1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

BEŞİKTAŞ'IN 6. MAÇI OLACAK

Kartal, İsviçre ekipleriyle 6. maçını oynayacak. Siyah-beyazlılar, 2007- 08 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşti. 1-1 ve 2-0 ile eledi. Beşiktaş, geçen sezon Lugano ile Konferans Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan maçtan 3-2 mağlup ayrılırken, İsviçre 2-0 kazandı. Bu sezon ilk maç 3-0 bitti.

İŞTE BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al - Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Lugano: Saipi, Zanotti, El Wafi, Papadopoulos, Valenzuela, Doumbia, Belhadj, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi