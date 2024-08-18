Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.

Karşılaşma öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronkchorst açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı teknik adamın açıklamaları:

"RAKİPLE İLGİLİ ANALİZLERİMİZİ YAPTIK"

"Rakiple ilgili analizlerimizi yaptık. Bugün maça hazır olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Bugün atmosfer güzel. İçerideki ilk maç, bunun için heyecanlıyız. Maç maç gitmek ve kazanmak istiyoruz. Taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz."

"ENERJİYİ HİSSEDİYORUZ"

"Stadımız güzel ama atmosferi yaratan taraftarlarımız. Enerjiyi hissediyoruz. Bu bizim için pozitif. Oyuncularımız da her şeyi verecek. 3 puanı almak istiyoruz."