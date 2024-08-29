Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar bu mücadeleyi kazanıp tur atlamak istiyor. Beşiktaş-Lugano maçının canlı anlatımı haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yeni transferlerleri ile uçuşa geçen Kartal, bu kez Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için play-off turunda İsviçre temsilcisi Lugano karşısında galibiyet arıyor.

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Mahmoud, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi.

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Lugano maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.