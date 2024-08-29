UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-3'ün rövanşında sahasında Lugano'yu ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri:

İç sahada öz güvenimiz çok yüksek. Kazanarak gruplara kalmak istiyoruz. Geçen haftaki maçı iyi analiz ettik. Savunmada daha iyi olmamız gerekiyor. Burada atmosfer farklı. İyi bir oyunla tur atlamak istiyoruz.

Oyuncularımız ve taraftarımızla bir bütünüz, hepimiz Beşiktaşız. Oyuncularıma tabii ki öz güven vermeye çalışıyorum. Gücümüzü kullanmaya çalışıyoruz. İyi başladık sezona ama buna devam etmemiz gerekiyor. Galibiyetler buna yardımcı olacaktır. Oyuncu grubumuz buna ve gelişmeye açık.