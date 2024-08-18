Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.
Müsabaka Beşiktaş'ın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta siyah-beyazlıların gollerini 13. ve 23. dakkada Ciro Immobile, 56. dakikada Rafa Silva ve 90+5. dakikada Ernest Muci kaydetti.
Antalyaspor'un golleri ise 1. ve 51. dakikalarda Braian Samudio'dan geldi.
Maçta konuk ekip Antalyaspor'da Güray Vural, 63. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası direk kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri, ligde 2'de 2 yaparak ligde puanını 6'ya yükseltti.
Alex'in teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor ise ligde 1 puanda kaldı.