Beşiktaş - Antalyaspor maçında kırmızı kararı! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 62. dakikasında Beşiktaş'ta Rafa Silva topla rakip kaleye dribbling ile ilerlerken, Antalyasporlu Güray Vural'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi Mehmet Türkmen, Güray'a sarı kart gösterdi. Fakat VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye giden Mehmet Türkmen, izledikten sonra sarı kartını iptal ederek Güray Vural'a kırmızı kartını gösterdi. İşte o pozisyon...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2024- 23:13 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024- 23:35