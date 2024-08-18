Givanni van Bronckhorst: Beklediğimiz başlangıç değildi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Siyah-beyazlılar mücadeleyi 4-2 kazandı. Maç sonu Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, açıklamalarda bulundu.

İşte Giovanni van Bronkchorst'un açıklamaları:

"HOŞUMA GİDEN ŞEY.."

"Tabii ki beklediğimiz başlangıç değildi. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Benim hoşuma giden şey, gösterdiğimiz reaksiyon oldu. Enerjimiz yüksekti. Çok fazla pozisyon bulduk. Mutluyum gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı."

"BU MAÇA TEKRAR BAKACAĞIZ"

"Bu maça tekrardan bakacağız. Ama maçın içinde hissettiğim, ikinci golü çok basit yediğimizdi. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı. Geçişleri hızlı yaptık. Genel olarak oyundan dolayı mutluyum. Mutluyuz galibiyetten dolayı. Bu maçtan öğreneceğimiz şeyler tabii ki olacak."

"SEMİH KILIÇSOY..."

"Önemli bir oyuncu, çok yetenekli. Gol atma konusunda efektif olacaktır. Asistleri de önemli. Yapması gerektikleriyle ilgili konuşuyoruz. Böyle devam etmesi lazım. Daha iyi olacaktır. Aynı şeyler Mustafa için de geçerli."