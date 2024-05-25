Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Trabzonspor'u 3 - 2 mağlup ederek 62. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için play-off oynayacak. Kupayı alarak Avrupa hedefini gerçekleştiren Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı. İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne özel transfer listesi...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenen ve kötü geçirdiği sezonda taraftarının gönlünü kazanan Beşiktaş, Avrupa kupalarına gitmeyi garantiledi. Yönetim, bu başarı sonrasında Avrupa Ligi'nde ses getirmek için kolları sıvadı. Fotomaç'ın haberine göre Avrupa'ya özel plan çerçevesinde ilk hedef; takımın başına A sınıf bir teknik adam getirmek... Jose Mourinho'nun ismi gündeme gelse de Milan'dan ayrılan Stefano Pioli ile Atalanta'yla Avrupa Ligi'ni kazanan Gasperini de listedeki isimler...

EZELİ RAKİPLERİ KISKANDIRACAK

Yönetim önce teknik adam sorununu çözecek ve ardından da dünyada gündem yaratacak transferlere imza atacak. Başkan Hasan Arat ve yönetimi, siyah-beyazlı taraftarları mutlu etmek istiyor. Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferlerini gölgede bırakacak isimler kadroya katılacak. Kesenin ağzını açmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda başarı için hiçbir masraftan kaçınmayacak. Başkan Hasan Arat, transfer komitesine talimatı dün itibarıyla verdi.