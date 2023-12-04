MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanına çıkacak. 14. hafta oynanacak kritik mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Tayfur Bingöl, Valentin Rosier, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly gibi isimler maçta süre alamayacak. İki ekip de mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. MKE Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı 3 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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SÜPER LİG'DE 105. RANDEVU

Ankaragücü ile Beşiktaş bugüne kadar ligde 104 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 71 kez galip gelirken Ankaragücü 8 maçta 3 puanın sahibi oldu. İki takım arasında oynanan 25 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 194 defa rakip fileleri havalandırırken, Başkent temsilcisi 68 gol ile karşılık verdi. İki ekip arasında geçen sezon oynanan mücadelelerde siyah-beyazlılar, Ankara'da 3-2 galip gelirken, Dolmabahçe'de de 2-1'lik skorla üstünlük sağladı.

RIZA ÇALIMBAY'IN HEDEFİ 3'TE 3

Sırasıyla Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte takımın başına geçen teknik direktör Rıza Çalımbay, Ankaragücü deplasmanından galip dönmesi halinde Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da galip gelmiş olacak. Başakşehir ve Samsunspor karşısında 3 puan alan Çalımbay, ligde üst sıralar ile farkı kapatmak için galibiyet serisi gerektiğini dile getirmişti. Öte yandan siyah-beyazlılarda göreve başladıktan sonra çıktığı ilk 3 lig müsabakasını da kazanan tek Türk teknik direktör, 2007-2008 sezonunda Ertuğrul Sağlam olmuştu.

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BEŞİKTAŞ TARAFTARI STADYUMDA OLACAK

Zorlu müsabaka öncesi Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan karar neticesinde Beşiktaş taraftarı müsabakayı tribünden takip edebilecek. İki takım arasında oynanan maçlarda yaşanan olaylar sebebiyle uzun süredir rakip taraftarlar deplasman tribününe giriş yapamıyordu. Alınan karara göre sezonun ikinci yarısında İstanbul'da oynanacak maçta da Ankaragücü taraftarları, Tüpraş Stadyumu'ndaki yerlerini alabilecek.

BEŞİKTAŞ FİKSTÜR

ANKARAGÜCÜ FİKSTÜR

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK

MKE Ankaragücü - Beşiktaş mücadelesini Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Arthur Masuaku, Tayfur Bingöl, Valentin Rosier, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek.