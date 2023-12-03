Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Siyah-beyazlılar mücadeleye 3'te 3 yapmak için çıkacak. Çalımbay bu karşılaşmanın 11'ini belirledi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında bugün Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Fotomaç'ın haberine göre; Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 8 bugün de kazanarak hem serisini sürdürmek hem de Avrupa'daki hezimeti unutturmak amacında.

İşte maçın muhtemel 11'leri:

MKE Ankaragücü: Bahadır, Mujakic, Djokanovic, Hayrullah, Efkan, Morutan, Rodrigues, Tolga, Ali Kaan, Cephas, Bajic.

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Amartey, Zaynutdinov, Chamberlain, Fernandes, Salih, Rebic, Cenk, Aboubakar.