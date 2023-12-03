Vodafone Sultanlar Ligi'nde 11. hafta heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş Ayos ile Galatasaray Daikin maçı kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Beşiktaş Ayos ile Galatasaray Daikin, 11. hafta maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Galatasaray maçı 3 Aralık Pazar günü saat 19:00'da Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele TVF Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE