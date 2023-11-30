UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş evinde Belçika ekibi Club Brugge'yi konuk ediyor. 1 puanla son sırada bulunan siyah-beyazlıların gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri taraftarı önünde ilk galibiyetini alarak Avrupa'ya veda etmek istiyor. Bu maçın takibini haberimizden yapabilirsiniz.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş prestij maçında evinde Club Brugge'yi konuk ediyor.

Gruptan çıkma şansını kaybeden Kara Kartal, taraftarı önünde ilk 3 puanını almak istiyor.

Temsilcimiz Beşiktaş 1 puanla son sırada yer alıyor.

Belçika ekibi Club Brugge ise 10 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Club Brugge maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 20.45'de başladı. Mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Tayfur, Onur, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Oxlade-Chamberlain, Salih, Rebic, Cenk, Aboubakar

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Olsen, Onyedika, Vetlesen, Nielsen, De Cuyper, Thiago, Zinckernagel

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR!

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

AVRUPA'DA 238. MÜSABAKA

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar 237 kez boy gösterdi. Bu süreçte 90 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 48 müsabakada berabere kalırken, 99 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kartal rakip fileleri 314 kez havalandırırken, kalesinde ise 352 gol gördü.

ABOUBAKAR REKOR PEŞİNDE

Siyah-beyazlılarda Kamerunlu yıldız oyuncu Vincent Aboubakar, Beşiktaş forması ile Avrupa kupalarında 13 gole sahip. Aboubakar, Brugge karşısında 1 gol atması durumunda bu alanda Kara Kartal'ın 14 golle en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu'nu yakalayacak.

CLUB BRUGGE LİGDE 7. SIRADA

Belçika 1. Lig'de 15 maça çıkan Club Brugge, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Belçika ekibi ligde son hafta deplasmanda mücadele ettiği OH Leuven'ı 1-0 mağlup etti.

SLOVEN DAVID SMAJC DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş ile Club Brugge mücadelesini Sloven hakem David Smajc yönetecek. Smajc'ın yardımcılıklarını David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak. Sloven Dejan Balazic ise maçın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak. Müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alen Borosak olacak. Borosak'a AVAR olarak Dragoslav Peric eşlik edecek.