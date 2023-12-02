Beşiktaş'ta seçim süreci devam ederken, diğer yandan kontranı bitecek isimlerin de geleceği merak konusu.
Beşiktaş'ta gündem iç transfer! 7 futbolcu...
Beşiktaş'ta seçim çalışmaları devam ederken gözler sözleşmesi bitecek oyunculara çevrildi. Siyah-beyazlı ekipte 7 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.12.2023- 09:22
Siyah beyazlı ekipte gözler 7 futbolcuya çevrildi.
Beşiktaş'ta; Eric Bailly, Gökhan İnler, Ghezzal, Salih Uçan, Cenk Tosun, Umut Meraş ve Utku Yuvakuran'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.