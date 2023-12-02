Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu!

Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcu belli oldu. Açıklanan rakama göre, siyah beyazlıların borcunun 6 milyar 981 milyon 174 TL olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2023- 14:06 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023- 14:07