Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç öncesi iki takımın 11'leri beli oldu.

BEŞİKTAŞ - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Tayfur, Amir, Salih, Gedson, Bakhtiyor, Rebic, Muleka.

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Emirhan, Berkay, Dennis, Serdar, Piatek.

BEŞİKTAŞ - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı 12 Kasım Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

RIZA ÇALIMBAY İLK MAÇINA ÇIKACAK!

Rıza Çalımbay 18 sene sonra Beşiktaş'ın başında maça çıkacak. Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, bugünkü mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçına da sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Ante Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siltay Yapı Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Başakşehir karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde Yılport Samsunspor maçında görev yapamayacak.