Beşiktaş ile yollarını ayıran Burak Yılmaz, sosyal medyadan veda mesajı yayımladı. Burak, mesajında siyah-beyazlı kulübe teşekkür etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş ile kendi isteğiyle yollarını ayıran Burak Yılmaz, sosyal medyadan veda mesajı yayımladı. Burak, mesajında siyah-beyazlı kulübe teşekkür etti.

Siyah-beyazlılar'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında sahasında Bodo Glimt'e mağlup olmasının ardından bugün karşılıklı anlaşarak takımın başından ayrılan Burak Yılmaz, sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı. Genç antrenör, yayımladığı mesajda, "Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde de formasını giydiği Beşiktaş'ta sezon başında yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçti. Siyah-beyazlılar ile 4 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıkan genç antrenör, söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet elde ederken, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.