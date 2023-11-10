Beşiktaş'ta Milot Rashica milli takıma gidecek mi? O karar belli oldu

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Milot Rashica, siyah beyazlıların Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Başakşehir ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Siyah beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim 2023 tarihinde oynanması planlanan Kosova-İsrail UEFA 2024 Eleme müsabakası, UEFA'nın kararı doğrultusunda 12 Kasım Pazar günü oynanacaktır. Kosovalı futbolcumuz Milot Rashica, Kosova Futbol Federasyonu tarafından söz konusu maçın aday kadrosuna davet edilmiştir. FIFA talimatları doğrultusunda bugün ülkesine giderek milli takım kampına katılacak olan Milot Rashica, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda Rams Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın kadrosunda yer alamayacaktır" ifadeleri kullanıldı.