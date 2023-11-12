Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaşacak. Arda Kardeşler yönetimindeki mücadele Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Cenk Tosun, Aboubakar, Rashica maçta süre alamayacak. Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izlemek isteyenler birçok detayı araştırıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 12 Kasım Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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RIZA ÇALIMBAY İLK MAÇINA ÇIKACAK!

Rıza Çalımbay 18 sene sonra Beşiktaş'ın başında maça çıkacak Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçına da sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Ante Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siltay Yapı Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Başakşehir karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde Yılport Samsunspor maçında görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Necip, Umut, Amir, Salih, Gedson, Tayfur, Rebic, Muleka

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay, Mahmut, Deniz, Aleksic, Serdar, Piatek