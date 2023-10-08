Yeni Asır'ın haberine göre; Teknik direktör arayışlarında olan Beşiktaş'ta Fatih Terim ismi gündeme geldi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fatih Terim... Bomba gelişmeyi duyurdular!
Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda yeni hocanın kim olacağı merak edilirken, gündeme bomba bir isim geldi. Kartal'ın, Galatasaray efsanesi Fatih Terim için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Son olarak UEFA Konferans Ligi'nde evinde 2-0'dan Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.
Zor bir dönemden geçen siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş istifa etti.