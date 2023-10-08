Beşiktaş'ta krizin sebebi belli oldu! Sonun başlangıcı oldu

Milliyet'in haberine göre bu isimlerin başında ise Jean Onana geliyor. Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon 37 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu hem maliyeti hem de performansıyla kulüp içinde krize neden oldu.