Trendyol Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 8 puan kaybederken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Beşiktaş bu sezon yabancı futbolcu transferinde başarısızlığa uğradı. Yeni yabancıların hiçbiri şimdiye kadar beklenen katkıyı yapamadı.
Beşiktaş'ta krizin sebebi belli oldu! Sonun başlangıcı oldu
Beşiktaş'ta, son maçlarda alınan kötü sonuçlar krizi beraberinde getirdi. Siyah-beyazlı ekip son olarak Konferans Ligi'nde Lugano'ya evinde 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından önce teknik direktör Şenol Güneş istifa etti. Ardından Ahmet Nur Çebi yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı. Beşiktaş'ta yaşanan krizin sebebi belli oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Milliyet'in haberine göre bu isimlerin başında ise Jean Onana geliyor. Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon 37 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu hem maliyeti hem de performansıyla kulüp içinde krize neden oldu.
Transferi büyük tartışma yaratan Jean Onana, siyah-beyazlılarda art arda depremlere yol açtı. Eski sportif direktör Ceyhun Kazancı kendisinin görevi bırakmasından sonra transfer edilmiş olsa da özellikle Onana konusundaki eleştiriler yüzünden ayrılık kararı almıştı