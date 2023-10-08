Beşiktaş'ta Daniel Amartey: Bizim için önemli bir galibiyet

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşılaştı.

Mücadele siyah-beyazlılarına 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maç sonunda Beşiktaş'ın futbolcusu Daniel Amartey açıklamalarda bulundu.

İŞTE AMARTEY'İN AÇIKLAMALARI

"Bizim için önemli bir galibiyetti. Biz mutluyuz, taraftarlarımız da mutludur diye düşünüyorum."

Taraftarlar her zaman bize destek veriyor. Maçtan sonra bu kucaklaşmanın gerçekleşmesi bizleri mutlu etti. Maçı kazandığımız için çok mutluyuz."