Beşiktaş - İstanbulspor CANLI İZLE | Beşiktaş ne zaman? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile İstanbulspor 8. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

İŞTE 11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Zaynutdinov, Amartey, Bailly, Rosier, Salih, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Ghezzal, Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı 8 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALDI

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı. Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

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Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'fa Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor. İstanbulspor'da ise sakatlıkları bulunan Alassane Ndao ve Coly Racine Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.