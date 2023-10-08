Rachid Ghezzal: Beşiktaş için bunu yapmak gerekiyordu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşılaştı.

Mücadele siyah-beyazlılarına 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Maç sonunda Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

İŞTE GHEZZAL'IN AÇIKLAMALARI:

Perşembe günü yaşanan hayal kırıklığından sonra bugün bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Kazanma tutkumuzu gösterdik. Beşiktaş için, taraftarlarımız için bunu yapmamız gerekiyordu.

Derbiler özgüven kazanmak için çok önemli maçlar. Deplasmanda oynayacağız ama amacımız belli. 2 haftamız var, Burak hoca ile çalışıp bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

Aldığım her dakikada yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Umarım buna artık bir geri dönüş diyebiliriz.