Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, İstanbulspor maçı öncesi konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok duyguluyum. Belli etmemeye çalışıyorum"

"Bugün benim için çok duygusal bir gün. Zaferden, galibiyetten daha önemli şeyler var. Şenol Hoca'dan başlamak istiyorum. Karşınızdaysam, onun vesilesiyle olmuştur. Bugün Burak Yılmaz, Burak Yılmaz olduysa Şenol Güneş'in payının ne olduğunu tüm Türkiye biliyor. Gönlünün bizimle olduğunu biliyorum. Kendisinin ellerinden öpüyorum. Benim için çok değerlisin hocam. Bugün onun yerine oturdum otobüste. Onun biraz beni etkilediğini düşünüyorum. Ama ne yazık ki futbol böyle bir şey. Kalbimin en güzel yerinde. Türk futbolunun en tepesinde. Giderken dahi bize bir şeyler öğretmiştir"

"Taraftar olmadan biz hiçbir şey başaramayız, yapamayız. Zor bir dönem ama ben hiçbir şeyin bittiğini düşünmüyorum. Geçmişte neler yaşadığımızı biliyoruz. Taraftarımıza tek söyleyeceğim, bugün her şeyi bir kenara bırakmaları. İnşallah bugün bizlerle olurlar."

"2 gündür birlikteyiz takımla. Tamamen oyuncuların vereceği reaksiyonla geçecek bir maç. O yüzden taktiği ve tekniğe girmedim. Milli ara var, bunları orada konuşacağız. Ama dediğim gibi bazı maçlar vardır, yürekle oynanan maçlar. Ben bugün oyuncularımızın sahaya yüreğini vereceğini düşünüyorum."